WARD, KEVIN EARL 02/04/2021

Age: 39 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 210

IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $819.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET