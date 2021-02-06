WARD, KEVIN EARL 02/04/2021
Age: 39 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 210
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $819.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET