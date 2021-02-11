FLOYD, JESSIE RAY 02/10/2021

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 145

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION MARIJUANA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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