MITCHELL, MARY SPELLMAN 02/11/2021

Age: 73 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 170

GAMBLING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING IN COCAINE - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags