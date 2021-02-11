MITCHELL, MARY SPELLMAN 02/11/2021
Age: 73 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 170
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TRAFFICKING IN COCAINE - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: INAC
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