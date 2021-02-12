MARSHALL, BRITTANY NICOLE 02/11/2021
Age: 30 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 180
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NO LIABILITY NISURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA LARCENY BY CHANGING PRICE TAG - MISDEMEANOR Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET