PARKER, REGINALD JEQUAN 02/11/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 185
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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