PARKER, REGINALD JEQUAN 02/11/2021

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 185

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Judicial Status: PRET

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