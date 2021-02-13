BRAXTON, MYLIK DESHAWN 02/12/2021

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150

THREATENING PHONE CALL - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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