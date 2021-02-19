CUMMINGS, TYQUAVIOUS CHAROD 02/18/2021

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 250

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING IN SCHOOL ZONE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags