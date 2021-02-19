MCLAWHORN, LINDSEY DANIELL 02/18/2021
Age: 25 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 110
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY BY CHANGING PRICE TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH IV CS - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET