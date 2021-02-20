JONES, THOMAS EARL 02/19/2021
Age: 35 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 205
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PV-POSS OF FIREARM BY ATTEMPTED - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PV-POSS WITS SCHEDULE II - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HERION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET