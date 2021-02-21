PARKER, TYRIQ JARROD 02/20/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 200
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET