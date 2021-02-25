CUYLER-HEPBURN, MALIK XAVIER SAUL 02/24/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 165
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO REPORT ACCIDENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FEL HIT/RUN SER INJ/DEATH - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET