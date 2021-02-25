MANNING, BETHANY NICHOLE 02/25/2021

Age: 25 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 120

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH III CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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