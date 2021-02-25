MANNING, BETHANY NICHOLE 02/25/2021
Age: 25 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 120
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH III CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET