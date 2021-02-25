ROSS, JORDAN TAESHAWN 02/25/2021

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 150

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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