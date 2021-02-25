ROSS, JORDAN TAESHAWN 02/25/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 150
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET