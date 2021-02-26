WRIGHT, JADARIUS TASHID 02/25/2021

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160

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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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TRAFFICKING IN MDA/MDMA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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