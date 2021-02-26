JONES, ALFONSO LEONARD 02/25/2021
Age: 44 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 195
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET