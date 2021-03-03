ELLIS, JOSEPH DESHAWN 03/02/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 130
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - EXCEEDING POSTED SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET