FORDHAM, TREYSHON RAHIM 03/02/2021
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 210
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $115000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET