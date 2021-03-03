FORDHAM, TREYSHON RAHIM 03/02/2021

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 210

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $115000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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