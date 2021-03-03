KOONCE, JAKEEM RASHAUN 03/02/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 250
POSSESSION SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $75000.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET