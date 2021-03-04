HARRELL, EUGENE AVANTE 03/03/2021

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 135

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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