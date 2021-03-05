BROWN, ZACHARIA TERRENCE 03/04/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 140
ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
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