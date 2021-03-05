BARKER, DEVONTE JAMAL 03/04/2021
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 187
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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Judicial Status: PRET