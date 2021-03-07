WILLIAMS, DONALD RAY 03/06/2021
Age: 62 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 210
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET