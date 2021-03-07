WHITAKER, CARLOS 03/07/2021
Age: 46 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 220
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INTERFER EMERGENCY COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
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MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
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