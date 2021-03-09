JOHNSON, DANTE RAMEZE 03/08/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 185
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-COMMON LAW ROBBERY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA INTIMIDATING STATES WITNESS - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BREAK OR ENTER MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET