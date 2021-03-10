SWINDELL, JOEL DAJUAN 03/09/2021

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 170

EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - CARRY CONCEAL WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR NOT IMPARIED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - POSSESSION OF FIREARM BY FELON - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSESS SOTLEN FIREARM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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