SWINDELL, JOEL DAJUAN 03/09/2021
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 170
EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - CARRY CONCEAL WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPARIED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESSION OF FIREARM BY FELON - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSESS SOTLEN FIREARM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET