HERRING, BRANDON EDWARD 03/11/2021

Age: 30 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POST RELEASE VIOLATION AWDWISI - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RECKELSS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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