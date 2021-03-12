HERRING, BRANDON EDWARD 03/11/2021
Age: 30 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POST RELEASE VIOLATION AWDWISI - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKELSS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET