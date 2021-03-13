STANLEY, ANTHONY DYSHAWN 03/11/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 125
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET