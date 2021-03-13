EDWARDS, LATOYA LYNETTE 03/12/2021

Age: 29 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 130

ASSAULT WITH DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET