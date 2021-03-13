ATKINSON, DAQUAVUS TYAN 03/12/2021

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 220

ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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AWDWIKISI - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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Judicial Status: PRET

DIS WEAP OCC PROP SER BOD INJ - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: SECU Status: INAC

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FTA-SPEEDING IN SCHOOL ZONE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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