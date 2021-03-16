SUMMERS, QUIWAN DANUE 03/15/2021
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 185
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Judicial Status: PRET
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