ETHERIDGE, KENNETH GLENN 03/15/2021
Age: 32 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 170
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Judicial Status: PRET
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