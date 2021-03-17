HOUSE, MARKEVION JAQUAR 03/16/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 145
FELONY LARCENY - FELONY Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FELONY LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA HABITUAL LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET