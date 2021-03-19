WARREN, MARKERION DEVON 03/18/2021

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 167

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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