GASKINS, JEFFONE NI`JEE 03/19/2021

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 120

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

INTERFERE EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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