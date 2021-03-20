GASKINS, JEFFONE NI`JEE 03/19/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 120
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
INTERFERE EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET