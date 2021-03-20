SUGGS, BRANDON RASHAD 03/19/2021

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 232

FTA-DWLR NOT IMIPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

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