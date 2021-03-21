HARRIS, JARRELL DONTA 03/21/2021
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 193
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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