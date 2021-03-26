WILLIAMS, CURTIS DUVAL 03/24/2021
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 200
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT LEO/PO SER INJ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/ DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET