WILLIAMS, CURTIS DUVAL 03/24/2021

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 200

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT LEO/PO SER INJ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/ DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET