MAYE, JAQUAVONE TYRESE 03/24/2021
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 140
PROBATION VIOLATION CARRY CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION- CARRY CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION- POSSESSING STOLEN GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000 FT OF PARK - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET