LEWIS, VALERIE SUE 03/25/2021
Age: 50 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 125
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR AFT IMPAIRED NOTICE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
EXTRADITION FUGITIVE OTH STATE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET