SCARANTINO, ANTHONY THOMAS 03/28/2021
Age: 21 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 200
INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAL CONDUCT BY PRISONER/ THROW - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICAL/ EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET