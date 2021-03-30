SCARANTINO, ANTHONY THOMAS 03/28/2021

Age: 21 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 200

INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAL CONDUCT BY PRISONER/ THROW - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICAL/ EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET