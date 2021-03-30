RUSS, BRITTNEY LEIGH 03/28/2021
Age: 23 Sex: F Race: W Height: 411 Weight: 160
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA - FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA - OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA - RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET