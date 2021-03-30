WILLIAMS-BRIMAGE, ARTINEZ MARCEL 03/29/2021

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 504 Weight: 130

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHTS OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL TO WEAR SEATBELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SIMPE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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