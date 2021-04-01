30440_162.jpg KEITHAN BROWN

BROWN, KEITHAN DANMETRIUS 03/30/2021

Age: 35 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 145

MISD CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH / DWELL/ PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/ PLACE CS- VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA-VIOLATION OF RELEASE CONDIT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN- VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET