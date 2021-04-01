GIBBS, TYLER RAEKOWN 03/31/2021

Age: 25 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 180

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $70000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSES COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET