GIBBS, TYLER RAEKOWN 03/31/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 180
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $70000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSES COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET