WALLER, ALEXKSIS JAMEL 03/31/2021

Age: 39 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180

POSSESS SCHEDULE II-PV - FELONY Bond: $10000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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