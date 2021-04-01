WALLER, ALEXKSIS JAMEL 03/31/2021
Age: 39 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180
POSSESS SCHEDULE II-PV - FELONY Bond: $10000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET