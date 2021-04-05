352924_022.jpg SHERITHA WILSON

WILSON, SHERITHA MONCHEL 04/03/2021

Age: 34 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 284

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET