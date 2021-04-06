OUTLAW, MARLON DAMOND 04/05/2021
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 135
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET