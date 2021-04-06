MOODY, MARQUEL KAVON 04/05/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 195
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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