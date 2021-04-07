LOCKAMY, JUSTIN MICHAEL 04/06/2021
Age: 28 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 130
PROBATION VIOLATION OBSTRUCTION OF JUSTIC - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION OBSTRUCTION OF JUSTIC - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION OBSTRUCTION OF JUSTIC - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE VIOLATION OF A DOMESTIC VIOLENCE PROTECT - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET