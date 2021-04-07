JOHNSON, KEOSHA BRYANA 04/06/2021
Age: 33 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 110
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Judicial Status: PRET
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: INAC
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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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